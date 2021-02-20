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حوادث

مقتل موظف في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنيا القمح

السبت 20/فبراير/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أقدم شاب على قتل جاره والذي يعمل موظفا بهندسة الطرق بمركز منيا القمح بالتعدى عليه بعصا خشبية وحجر، بسبب خلافات الجيرة بعزبة عيسي بقرية أبوطوالة بمركز منيا القمح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة والتي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتحرير محضرا بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى يفيد بوصول "محمد م" 59 سنة مقيم عزبة عيسى قرية أبو طوالة مدير عاما بهندسة طرق منيا القمح، مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وغياب بدرجة الوعى، وحالته سيئة، وتوفى بعد أيام متأثرا بإصابته.

وعلي الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية والتي شكلت فريق بحث وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، قيام " محمد ك "  25 سنة عاطل بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وقام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، وبسؤال المتهم فى التحقيقات، أقر أنه المجنى عليه كان دائم إهانته.

تم التحفظ علي المتهم وإحالته الي نيابة منيا القمح والتي قررت حبسة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4968 لسنة 2021، جنح منيا القمح.

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