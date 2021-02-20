شهد موجة من العنف.. مصر تدعو لمساعدة الصومال على تجاوز الأوضاع الحالية وتحقيق الاستقرار

دعت مصر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، جميع الأطراف على الساحة السياسية في الصومال للعمل المشترك لمعالجة أسباب الأزمة الحالية والتوصل إلى حل توافقي بشأنها، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار، والعمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.





وأوضحت وزارة الخارجية، في البيان، أن مصر تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام التطورات السياسية التي تشهدها جمهورية الصومال الشقيقة مؤخرًا، والمنحى الذي اتخذته تلك التطورات من اندلاع أعمال العنف بالعاصمة مقديشيو خلال اليومين الماضيين.



