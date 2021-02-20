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محافظات

لزيادة إنتاجية محصول القمح.. زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية المناحريت بديرب نجم

السبت 20/فبراير/2021 - 01:49 م
محصول القمح
محصول القمح
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الي تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.


من جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية المناحريت التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم  وذلك بحقل إرشادي مزروع بمحصول القمح صنف جيزة 171 علي مساحة 10 أفدنه ، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية.


وحضر الندوة المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية والمهندس صبري محمد مهدى مدير الإدارة الزراعية ديرب نجم وبحضور والدكتورة منال عبدالصمد مدير الحملة القومية القمح والدكتور أسامة عبد البديع بمركز بحوث أمراض البنات والمهندس وليد الشوادفى اخصائي القمح بالمحافظة ومهندسي الارشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم وعدد من مزارعي بالقرية.


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وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح خلال هذه الفترة من عمر النبات وأهمها الري وطرق مقاومة الأمراض خلال هذه الفترة وأهمها الأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهم وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد ، كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض به ، مشيرًا إلى انه تم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة وإستفسارات المزارعين.

 

علي جانب أخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك .


وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الي انه تم خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري شن حملات تفتيشية ، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء تم خلالها المرور علي 189 "محل جزارة - ثلاجة حفظ لحوم - مجزر دواجن - محل بيع دواجن - محل بيع أسماك - شادر بيع أسماك" وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 31 محضر مخالفة.

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