بيطري الشرقية: ضبط 945 كجم أسماك ولحوم وتحرير 31 محضر مخالفة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.





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وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الي انه تم خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري شن حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء تم خلالها المرور على 189 "محل جزارة - ثلاجة حفظ لحوم - مجزر دواجن - محل بيع دواجن - محل بيع أسماك - شادر بيع أسماك" وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 31 محضر مخالفة.







وأضاف انه تم ضبط 304 كجم لحوم منهم 167 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و71 كجم لحوم مجمدة ومصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و66 كجم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة و541 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشار الدكتور بركات محمد علي إلى أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.