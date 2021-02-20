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محافظات

ضمن مبادرة يوم في حب مصر.. إجراء 100 عملية مياه بيضاء مجانًا بالبحيرة

السبت 20/فبراير/2021 - 01:38 م
الأطقم الطبية
الأطقم الطبية
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أسماء الجنبيهى
نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم انتظار المرضى لإجراء عمليات جراحة العيون بمستشفى الرمد بدمنهور وذلك تحت اشراف الدكتورة  غادة نعيم مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، والدكتور هاني غيث مدير مستشفى الرمد بدمنهور، حيث أجري الفريق الطبي بالمستشفى 47 عملية مياه بيضاء بتقنية الفاكو مع زرع عدسة علاجية لينة أمريكية. 

كما تم تنظيم يوم مجانى آخر تم خلاله إجراء 53  عملية مياه بيضاء بالفاكو مع زرع عدسة علاجية لينة أمريكية، ويأتى ذلك فى إطار الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى. 

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى و إتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة و كفاءة  بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية. 

ويذكر أن نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجيه بقرية منشية أبورية بمركز كوم حمادة، خلال يومي ١٦،١٥ فبراير الجارى، ويأتى ذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع. 

أوضح الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحه بالبحيره، أن القافله ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .

وتمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان لحوالي 1739 مواطن من أهالي القرية، تنوعت ما بين 316 حالة باطنة، و 199 حالة جراحة عامة، و 100 حالة اسنان، و 144 حالة من الرمد، و 87 نساء وتوليد ، و 388 حالة اطفال، 141 حالة مسالك بولية، و 153 حالة أنف وأذن، و 166 حالة جلدية، و 45 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان. 

وأكد محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. 

وأشار إلى إستمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة حياة كريمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية. 




ضمن مبادرة يوم في حب مصر.. إجراء 100 عملية مياه بيضاء مجانًا بالبحيرة
ضمن مبادرة يوم في حب مصر.. إجراء 100 عملية مياه بيضاء مجانًا بالبحيرة
ضمن مبادرة يوم في حب مصر.. إجراء 100 عملية مياه بيضاء مجانًا بالبحيرة
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