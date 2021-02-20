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رياضة

إيهاب أمين يغادر مباراة الرأس الأخضر إلى المستشفى

السبت 20/فبراير/2021 - 01:36 م
صدى البلد
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القسم الرياضي

غادر إيهاب أمين لاعب منتخب مصر لكرة السلة صالة محمد المزالي في مدينة المنستير التونسية متوجهًا الى المستشفى بعد اصاباته في مباراة الرأس الأخضر.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الرأس الأخضر في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة لصالح المنتخب المصري بنتيجة 38/29 بعد ان انتهى الربع الأول من اللقاء بنتيجة 22/19 لصالح الفراعنة.

وأفاد المهندس محمد عبد المطلب رئيس بعثة المنتخب المصري في تونس أن إيهاب أمين غادر الصالة المستضيفة للقاء متوجهًا لأقرب مستشفى بعد اصابته في الأنف.

وتعرض إيهاب امين لتدخل قوي في الوجه مرتين متتاليتين في الشوط الأول من عمر اللقاء أدى الى وجود جرح في الأنف مما أجبر الجهاز الطبي على التوجه باللاعب لأقرب مستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
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