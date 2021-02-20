مشهد كوميدي.. ما الذي أفزع ميركل للنهوض من على كرسي البرلمان.. فيديو

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو كوميدي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل داخل البرلمان الألماني.





وظهررت ميركل في شريط الفيديو، عقب جلوسها على الكرسي لتفزع وتسرع من مكانها لسبب مجهول، وسط دهشة من الجميع.





تبين عقب ذلك أن هذا الفزع جاء نتيجة نسيان ميركل الكمامة الخاصة بها على المنصة، أثناء إلقائها كلمة.





وانتشر شريط الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط تعليقات كوميدية من رواد تويتر.





وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن النجاح ضد فيروس كورونا يمكن تحقيقه في حالة ما تم تطعيم كل سكان الأرض.





وتابعت ميركل:" أن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده الكفيل بإنهاء جائحة فيروس كورونا.





ونوهت إلى أن برنامج "كوفاكس" الخاص بتوزيع اللقاحات "يجب أن يحصل على اللقاحات في أسرع وقت".