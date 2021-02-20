تشكيل تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

: تامي أبراهام، تيمو فيرنر.



بينما جاء تشكيل ساوثهامبتون كالتالي:



حارس المرمى : مكارثي.



الدفاع : بيدناريك، فيستيرجارد، ساليسو.



الوسط : برتراند، جينيبو ، وارد براوز ، روميو ، برتراند.



الهجوم : أرمسترونج ، إنجز ، ريدموند.





ويسعى تشيلسي في المباراة لمواصلة صحوته تحت قيادة توماس توخيل مدربه الجديد، والخروج بالثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.



ويلتقي اليوم أيضا، بيرنلي مع ويست بروميتش في الخامسة مساء، يليهما ليفربول مع إيفرتون في السابعة والنصف مساء، ثم فولهام مع شيفيلد يونايتد في تمام العاشرة مساء

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط على وست هام يونايتد، بينما يتواجد ساوثهامبتون، في المركز ال13 برصيد 29 نقطة.وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:حراسة المرمى: بنجامين ميندي.الدفاع: أزبيليكوينتا، زوما، روديجر، ألفونسو.الوسط: رييس جيمس، نكولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، ماونت.الهجوم