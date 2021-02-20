استولت على 50 مليون جنيه.. البحث عن سيدة أعمال هاربة نصبت على مواطنين بالقاهرة الجديدة

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لسرعة القبض على سيدة أعمال استولت على 50 مليون جنيه من عشرات المواطنين؛ بزعم استثمارها فى مجال العقارات وتجارة الأراضي بالقاهرة الجديدة، ثم لاذت بالهرب.





كانت البلاغات تعددت أمام رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول؛ تفيد بتعرض عددٍ من المواطنين للنصب على يد سيدة أعمال؛ استولت منهم على 50 مليون جنيه بزعم توظيفها.





وتبيّن من أقوال الضحايا، أن السيدة الهاربة أوهمتهم، بأن لها علاقات مع كبار رجال الدولة، وجمعت نحو 50 مليون جنيه بخلاف الدولارات من حوالي ٢٥ مواطنًا من راغبي الاستثمار فى مجال تجارة العقارات والأراضي؛ مقابل فائدة ٢٥%، ثم اختفت منذ عدة أشهر.





كما تبيّن أن عددًا من الضحايا حصلوا على أحكام جنائية ضد السيدة الهاربة لكنها مازالت هاربة حتى الآن، وناشد الضحايا وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، سرعة ضبط المتهمة، وتسليمها إلى العدالة لاستعادة أموالهم.



