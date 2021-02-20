وزير النقل ومحافظ أسيوط يشهدان افتتاح برج إشارات ديروط ..صور

افتتح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برج إشارات ديروط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف / أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.





وكان وزير النقل، وصل إلى محطة قطارات ديروط مستقلا القطار رقم 980 القادم من القاهرة حتى ديروط، وخلال رحلته دار حوار مع عدد من الركاب حول مستوى الخدمة، حيث أشاد الركاب بالتقدم الكبير في مستوى الخدمة وبالتطور الكبير في منظومة السكة الحديد والذي أصبح المواطن يشهده على أرض الواقع وأكد لهم الوزير أنه يجري العمل على قدم وساق على مدار الساعة للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها.





وفي ديروط، كان في استقبال وزير النقل محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حيث تفقد المحطة، ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمحطة والتي تشمل تطوير وتطويل الأرصفة لتسمح باستقبال أطول قطار سكة حديد إضافة إلى تطوير مبنى وكباري المشاة بها.





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واستمع الوزير، ومحافظ أسيوط، واللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى شرح تفصيلي عن أهمية المشروع الذي يتكون من 15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 73%، حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لـ 8 أبراج علي التوازي بمراحل متفاوتة وبرج ديروط بأسيوط هو سابع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج "أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى - مطاى" بمحافظة المنيا.





ولفت إلى أن برج ديروط بأسيوط يتحكم في 66 سيمافور ضوئية و8 مزلقانات يعمل أتوماتيكيا و16 موتور تحويلة و119 تراك كهربائي، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى وديروط بطول 22 كم لتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 95 كم.





وأكد "الوزير"، أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من مشروع تحديث نظم الإشارات على هذا الخط خاصة مع أهمية المشروع في استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.





وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.



