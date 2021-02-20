تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة ورفع 460 طن قمامة بمدينة مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تركيب 500 غطاء لبوابات أعمدة الانارة وصيانة الكابلات في ظل الطقس الغير مستقر حفاظا علي أرواح المواطنين وذلك من خلال رجال الانارة العامة بمجلس المدينة.









وأضاف جاب الله بان ادارة الانارة العامة قامت بإصلاح وصيانة كشافات أعمدة الانارة لشكاوي المواطنين بمناطق عزبة الافراد والحاج علي وأحياء الزهور والشروق والامام مالك لعلم الروم في اطار الاعمال اليومية والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي مواصلة استمرار جهود رجال جهاز النظافة والاحياء بالعمل علي مدار الساعة لرفع القمامة والارتقاء بالنظافة العامة بالعزب والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة حيث تم رفع 460 طن من القمامة .

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بضرورة الالتزام بالقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا ومساءا حتي تستطيع جهاز النظافة رفع القمامة لضمان عدم تراكمها في الشوارع حفاظا علي الشكل الحضاري للمدينة.





من ناحية أخرى تواصل فرق الطوارئ رفع تراكمات مياه الامطار بمرسي مطروح





وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح عن استمرار رفع وازالة تجمعات وتراكمات مياه الأمطار بالطرق الدولي بمدخل المدينة والحارة البطيئة وعلم الروم من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .





وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بان العمل متواصل منذ أمس ولمدة 48 ساعة لضمان سرعة رفع وازالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه بمجلس المدينة بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وعلم الروم والريفية وشارع 15 ، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة ازالة مياه الأمطار .





وأشار جاب الله ، بان جهود رجال ادارة تحسين البيئة مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز والطريق الدولي علي مدار اليوم بمعدات الشفط وسيارات الكسح والوحدات المخصصة لازالة تجمعات الأمطار .



