اليوم.. قطع الكهرباء عن بعض المناطق والقرى السياحية في مطروح

أعلنت شركة كهرباء مطروح قطع الكهرباء اليوم السبت عن بعض المناطق لتركيب منظومه إطفاء حساسه واعمال الصيانه بالموزع.









ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائى عن منطقه سيدي حنيش وتوابعها وباجوش وجميع القري السياحيه في نطاق سيدي حنيش وذلك لتركيب منظومه إطفاء حساسه واعمال الصيانه بالموزع مصدر التغذيه لتلك المناطق من الساعه ١٠صباحا وحتي ١مساء.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع محافظ مطروح، أكد خلاله أهمية المضي في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح ، وبما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن بهذه البقعة الغالية.





واستعرض محافظ مطروح خلال الاجتماع المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.





وقال إن استثمارات هذه الخطة بلغت 1.4 مليار جنيه تقريبا ، منها 1.2 مليار تمويلات ذاتية من موارد المحافظة.



