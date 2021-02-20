ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن بعض المناطق والقرى السياحية في مطروح

السبت 20/فبراير/2021 - 04:04 ص
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
Advertisements
ايمن محمود
أعلنت شركة  كهرباء مطروح قطع الكهرباء اليوم السبت  عن بعض المناطق لتركيب منظومه إطفاء حساسه واعمال الصيانه  بالموزع.


ومن المقرر أن يتم  فصل التيار الكهربائى عن منطقه سيدي حنيش وتوابعها وباجوش وجميع القري السياحيه في نطاق سيدي حنيش وذلك لتركيب منظومه إطفاء حساسه واعمال الصيانه  بالموزع مصدر التغذيه لتلك المناطق  من الساعه ١٠صباحا وحتي ١مساء.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع محافظ مطروح، أكد خلاله أهمية المضي في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح ، وبما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن بهذه البقعة الغالية.

واستعرض محافظ مطروح خلال الاجتماع المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.

وقال إن استثمارات هذه الخطة بلغت 1.4 مليار جنيه تقريبا ، منها 1.2 مليار تمويلات ذاتية من موارد المحافظة.

وشهدت تنفيذ مشروعات ضمت 155 مشروعًا بقطاع الكهرباء، و170 مشروعًا لرصف الطرق، بطول حوالي 500 كم، وكوبري للمشاة، و عدد 328 مشروعًا بمجال تحسين البيئة، و108 مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية، وعدد 25 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قطع الكهرباء بعدد من مناطق مطروح وسيوة .. تعرف عليها

محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي

وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ طريق داعم للفيوم.. وجار الانتهاء من تنفيذ طريقى الدائرى الأوسطى والجنوبى بمدينة 6 أكتوبر

بشرى للمواطنين| وزير التنمية المحلية: ضخ 15 مليار جنيه لتطوير مقرات الخدمات العامة

شاهد.. أمواج البحر تغرق قرى بالساحل الشمالى

إطلاق اسم علي حميدة على أحد شوارع مطروح

ترشيحاتنا

هيثم عرابي: جمع الجماهير لقيمة عقد ساسي يسيء لإدارة الزمالك

أفضل سورة للنوم.. تمحو ذنوبك وتنجيك من عذاب القبر وتضعك بمنزلة الشهداء

بالفيديو.. أحمد فهمي يتعرض لحادث مروع في "قارئة الفنجان"

إجراءات عاجلة في مطار الكويت بسبب كورونا

خروج 17 مصابا .. ننشر أول صور لحادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة متهورة تنتقم من حبيبها السابق بـ رأس خنزير مقطوعة

سودانيان يلجأن لصديقة بيضاء لبيع منزلهما.. والنتيجة صادمة| فيديو

ناسا تلتقط أول صور ملونة شديدة الوضوح لكوكب المريخ