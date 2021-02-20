الجليد في المرصاد.. تعرف على طقس الأيام المقبلة فى لبنان

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني اللبناني، أن يكون الطقس غدا، الأحد، غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع تشكل الضباب على الجبال صباحا ومساءً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وبقائها متدنية خلال الليل ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 900 متر.











كما توقعت هيئة الأرصاد اللبنانية أن يكون ال طقس مستقرا وباردا نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، أما بالنسبة لطقس اليوم، السبت، يكون غائما جزئيا إلى قليل الغيوم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع تشكل الضباب على المرتفعات صباحا ومساءً، وفقا لما ذكره "صوت كل لبنان".









وحذرت الأرصاد اللبنانية من ذوبان الثلوج على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 800 متر، مما يؤدي إلى تكون طبقات من الجليد نتيجة درجات الحرارة المتدنية.







