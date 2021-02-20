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أخبار العالم

إيران ترهن عودتها للاتفاق النووي برفع كافة العقوبات المفروضة عليها

السبت 20/فبراير/2021 - 02:37 م
الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
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قسم الخارجي
رفضت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، العودة الكاملة للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، حيث ربطت عودتها إلى رفع كل العقوبات المفروضة عليها واستئناف تصدير النفط. 

وقالت الحكومة الإيرانية إن عمل المراقبين الدوليين مرتبط باستئناف تصدير نفطنا وإعادة علاقتنا المصرفية بالعالم. 

فيما أعلنت إيران أن رقابة الوكالة الدولية للطاقة ستتواصل لكن التفتيش المفاجئ سيتوقف. 

ومن ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، اليوم السبت، إن الدبلوماسية يجب أن تكون جزءًا من مساعي حل المشكلة مع إيران. 

وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "الرئيس جو بايدن طلب منا الموافقة على دعوة أوروبية لبدء النقاش بشأن إيران".

وتابع: "نعتقد أنه من الممكن التوصل لحل دبلوماسي والمهم أولا الجلوس على طاولة المفاوضات".

ومساء الجمعة، قال البيت الأبيض إن واشنطن وافقت على وساطة الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكد أن الإدارة الأمريكية "لا تخطط لرفع العقوبات" المفروضة على طهران، "قبل انتهاء المباحثات مع الشركاء الأوروبيين".
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