لتقييم وتدريب القيادات الشبابية.. تنسيقية شباب الأحزاب توقع برتوكول تعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون.. النائب احمد فتحي: أثبتنا وجودنا في الشارع

توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشركة ويليس تاورز واتسون

النائب أحمد فتحي: «التنسيقية» قدمت سياسة جديدة وأثبتت وجودها في الشارع

مدير "ويليس تاورز واتسون": التنسيقية أهم كيان سياسي مصري في آخر 30 عاما





وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.

ووفقا للبرتوكول الذي تم توقيعه اليوم السبت في القاهرة تقوم شركة ويليس تاورز واتسون بتصميم وتقديم اختبارات متخصصة فردية لكل أعضاء التنسيقية لقياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة بالقيادة في المجالات التنفيذية والتشريعية المختلفة، وذلك لكي تتمكن التنسيقية من وضع خطة تطوير لأعضاء التنسيقية بناء على هذه الاختبارات العلمية.





وستتم عملية التقييم لأعضاء التنسيقية من خلال استخدام أداة تقييم Saville العالمية وهي مجموعة من الاختبارات المتقدمة جدا والتي تستخدم في توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية في العديد من الكيانات الدولية الهامة سواء في مجالات المال والأعمال أو في مجالات صناعة القرار السياسي والدولي.





وشركة ويليس تاورز واتسون هي أحد أهم شركة الإستشارات عالميا ومسجلة في بورصة نازداك ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتقوم بمساعدة عملائها حول العالم في تحويل المخاطر إلى فرص نمو.





وتقوم الشركة بتصميم وتقديم الحلول اللازمة لإدارة المخاطر، والتأكد من استخدام مزايا الموظفين بالطرق المثلى، من تطوير المهارات والاستثمار بها، والتأكد من استخدام المصادر المتوفرة بالطرق الفضلى للمؤسسات والموظفين فيها. تندمج فلسفة الشركة و نظرتنا لبيئة الأعمال كفاءات موظفي المؤسسات ومواردها وخططها – وهي المعادلة التي ترسم عوامل أداء المؤسسات.





وقال حامد مبروك، مدير عام شركة ويليس تاورز واتسون في مصر "لقد خدمنا السوق المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، ومن خلال خبرتنا الطويلة في السوق المصري، أدركنا الحاجة في السوق إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها الجهات الإدارية مع رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للنجاح."





وأضاف "اليوم أنا سعيد بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب لمساعدتها في انتقاء واختيار قادة المستقبل باستخدام أدوات تقييم Saville العالمية التي تستخدم في توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية".





وتعتبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد أهم الكيانات السياسية في مصر ظهرت خلال الثلاث عقود الماضية في مصر لما تعكسه من حالة تنوع واختلاف تحت مظلة واحدة بالإضافة لقدرتها الاستثنائية على التواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك الحصول على مناصب تنفيذية ومقاعد في البرلما بغرفتيه الشيوخ والنواب.





وقال أحمد فتحي عضو مجلس النواب رئيس لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن "البروتوكول سيشكل علامة فارقة في عملية صناعة كوادر العمل السياسي في مصر، فلأول مرة سيتم استخدام الأسلوب العلمي في قياس قدرات ومهارات الشباب المنخرطين في العمل السياسي والعمل العام، وذلك لتحقيق فهم أكبر لما يمتلكوا من مواهب وقدرات ليتم توظيفها فيما بعد لخدمة الوطن في كافة مجالات صناعة القرار."





وأضاف أنه "من المهم أن يكون لدينا أدوات علمية تستطيع فهم وتحليل قدرات القيادات الشابة، وذلك للاستخدام الأمثل لمجهودهم وحماسهم وتوظيف طاقتهم في المكان المناسب."





وأكد فتحي أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سوف تثبت كل يوم أنها هي حجر أساس في تنمية الوضع السياسي في مصر ونقله لمرتبة تليق بدولة بحجم وأهمية مصر، فشباب مصر هما ثروتها وسلاحها في التنمية الشاملة وحمايتها بكل السبل.





والتنسيقية هي مظلة سياسية و تجمع شبابا ينتمون لنحو ٢٥ حزبا سياسيا بمختلف الأيدلوجيات بالإضافة لوجود أكثر من ٤٠ شابا من المستقلين يعملون في السياسة ولا ينتمون لأحزاب.





وتعمل التنسيقية بفكر مختلف عن الكيانات السياسية الأخرى حيث تعمل على مدار الساعة لتقديم أوراق سياسات وخوض جولات من الحوار المجتمعي مع مواطنين في كل المحافظات للخروج بحلول وسياسات ومشروعات لخدمة المواطن.



