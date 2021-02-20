الأزهر يعلن موعد بدء أعمال لجان النظام والمراقبة والكنترول للامتحانات

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد، بدء أعمال لجان النظام والمراقبة للشهادة الإبتدائية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 يوم الخميس الموافق 25 فبراير"، وتبدأ أعمال مركز التصحيح للشهادة الإبتدائية الأزهرية يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس.





كما تبدأ أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 يوم الإثنين الموافق 1 مارس، وتبدأ أعمال مراكز التصحيح للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الإثنين الموافق 8 مارٍس.





وتقوم اللجان بتسليم أوراق الإجابة للكنترول لإعمال شئونه ثم يقوم الكنترول بتسليم أوراق الإجابة بعد تسويتها لمركز التصحيح لإعمال شئونه نحو تصحيح الأوراق وعودتها مرة أخرى، للجنة النظام والمراقبة (الكنترول) لاستكمال أعماله.





قرارات جديدة لقطاع المعاهد قبل الامتحانات أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عدة قرارات جديدة نظرا لانعقاد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الأول 2020 - 2021.

وقرر قطاع المعاهد، أن يندب بكل لجنة امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية، ما يلي:

1 - شيخ المعهد (رئيسا للجنة)

2 - وكيل المعهد (مساعد لرئيس اللجنة) وفي حالة عدم وجود وكيل يندب بدلا منه أكبر المعلمين سنا "مساعدا"

3 - يندب عضو من المعلمين لكل (8 طلاب)

4 - يندب ثلاثة أعضاء زيادة عن العدد المطلوب من المعلمين "احتياطيا"

5 - يُندب اثنان من الكتاب ويشرف عليهما الكاتب الأول للمائة طالب الأولى للجنة الامتحان ويزداد كاتب لكل مائة طالب بعد ذلك

6 - يندب أمين المكتبة "إن وجد"

7 - يندب عضو واحد لكل مائة طالب من (معلمي التربية الرياضية والعسكرية / الأخصائيين الاجتماعيين/ مشرفي التغذية/ أمناء المعامل) طوال مدة الامتحانات.

8 - يندب عامل واحد لكل 20 طالبًا

9 - يندب عامل واحد (ساعي بريد) و (عامل تليفون).

10- يندب عامل لبوابة المعهد وعامل لمكتب رئيس اللجنة وعامل لدق الجرس وعامل للعهدة

11 - يندب أحد الأطباء للإشراف الطبي على الطلاب وأحد القائمين بأعمال التمريض

12 - يندب ثلاثة من الأعضاء تكون مهمتهم تنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية

13 - يندب مندوب أمن للجنة



