نشرة أخبار العالم.. بيان شديد اللهجة من السودان ضد إثيوبيا.. واشنطن تحذر بكين.. ملايين اللقاحات المزيفة لـ كورونا بـ إيطاليا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك العناونين التالية:





السودان تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من الطقس السيئ

وزير الصحة الأرجنتيني يقدم استقالتها بعد فضيحة لقاحات كورونا

واشنطن تحذر بكين من استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

إيطاليا تحقق في وجود ملايين اللقاحات المزيفة لـ كورونا

إيران ترفض العودة للاتفاق النووي قبل رفع كافة العقوبات المفروضة عليها





السودان تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

أصدرت الخارجية السودانية، بيانا شديد اللهجة، وذلك لرفض التصريحات الإثيوبية عن الصراع على الحدود بين البلدين.





وقال البيان الصادر عن الخارجية السودانية إن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر.





وطالبت الخارجية السودانية من إثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق".





وأضاف البيان: "السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود".





وتابع "إن اتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطرف ثالث إهانة لا تغتفر، وإثيوبيا تستخدم ملف الحدود لتحقيق أغراض فئوية لمجموعة معينة".





واشار إلى أن الخرطوم: "لن نتنازل عن بسط سيادتنا على أراض أقرت إثيوبيا بتبعيتها لنا".





وشدد أنه: "على إثيوبيا اللجوء للخيارات القانونية بدلا من تهديد السلم الإقليمي، وإثيوبيا لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية ".





واتهم البيان إثيوبيا بتوظيف السياسات الخارجية في غير مصلحة شعبها بشكل غير مسئول.





الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من الطقس السيئ

أصدرت الأرصاد السعودية، تحذيرا من هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق في المملكة.





وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية، والحدود الشمالية).





وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.





فيما أضاف أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





يأتي ذلك عقب موجة من تساقط الثلوج والاضطراب في الطقس بالمنطقة العربية خلال الأيام الماضية.





وزير الصحة الأرجنتيني يقدم استقالتها بعد فضيحة لقاحات كورونا

قرر وزير الصحة الأرجنتيني، جونزاليس جارسيا، استقالته من منصبه، وذلك بناء على طلب من رئيس البلاد، بسبب فضيحة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وبعث وزير الصحة الأرجنتيني رسالة إلى الرئيس، أشار فيها إلى تقديم استقالته من منصبه بناء على طلب من رئيس الأرجنتين.





وجاءت هذه الاستقالة بسبب فضيحة منح وزير الصحة الأرجنتيني لقاح فيروس كورونا إلى أصدقائه قبل بداية التلقيح في البلاد.





وخرجت الفضيحة إلى النور عقب إعلان الصحفي هوراسيو فيربتسكي، البالغ 71 عاما، في لقاء إذاعي، أنه يدين لصديقه الوزير بتمكنه من أخذ اللقاح في مكتبه قبل غيره من السكان.





واشنطن تحذر بكين من استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

وجهت واشنطن تحذيرات لـ بكين من استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي، وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأنّ الحملة الحازمة التي تقودها الصين في المياه المتنازع عليها غير شرعية.





وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها شأن تشريع جديد أقرته الصين ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن النص "يشير بقوة الى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا لجمهورية الصين الشعبية".





إيطاليا تحقق في وجود ملايين اللقاحات المزيفة لـ كورونا

تحقق الشرطة الإيطالية في وجود ملايين اللقاحات المزيفة لفيروس كورونا.





وأجرت الشرطة استجوابا لمسؤول محلي بمنطقة فينيتو، كان أبلغ عن تلقيه عروضا بنحو 27 مليون جرعة من لقاح "فايزر" خارج نظام التعاقد الأوروبي.





وأبلغ حاكم فينيتو، لوكا زايا، لأسابيع عن اتصال بعض الوسطاء المجهولين به وعرضهم بيع لقاحات، منها اللقاح الروسي والصيني، له بعد أن عبر علنا عن إحباطه من نقص شحنات اللقاح في إيطاليا، وقال إنه يريد شراء لقاحات منطقته الخاصة بمعزل عن المسار الحكومي الوطني.





وأكد الفريق أنه يفتش مكاتب فينيتو المحلية "للبحث عن مقدمي اللقاحات المزعومين خارج الاتفاقات مع السلطات المركزية".





إيران ترفض العودة للاتفاق النووي قبل رفع كافة العقوبات المفروضة عليها

رفضت الحكومة الإيرانية، العودة الكاملة للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الامريكية، حيث ربطت عودتها إلى رفع كل العقوبات المفروضة عليها واستئناف تصدير النفط.





وقالت الحكومة الإيرانية إن عمل المراقبين الدوليين مرتبط باستئناف تصدير نفطنا وإعادة علاقتنا المصرفية بالعالم.





فيما أعلنت إيران أن رقابة الوكالة الدولية للطاقة ستتواصل لكن التفتيش المفاجئ سيتوقف.