ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأسود.. مي الغيطي تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 20/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة مي الغيطي صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . 

وظهرت مي الغيطي في الصورة بإطلالة أنيقة بالأسود والمكياج الصاخب من أمام الأهرامات.

يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".

وسبق أن كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمود عبد المغني لزوجته على إنستجرام: كل النجاح اللي إحنا فيه إنتي سببه

دينا تنشر صوراً من طفولتها خلال الاحتفال بالكريسماس.. شاهد كيف تغيرت ملامحها

أمني وأماني ومأمني.. محمود عبد المغني يغازل زوجته على انستجرام

بالأسود.. لقاء الخميسي تتألق على السجادة الحمراء

إطلالة البرنسيسات.. رنا رئيس تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

بالأسود.. نوال الزغبى تتألق فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

لا نية للتأجيل والامتحانات في موعدها.. كواليس من داخل اجتماع الأعلى للجامعات

مات مقهورا من قلة الشغل.. لميس سلامة تنعى مهندس صوت سابق بقناة المحور

قتله واتحبس في قضية مخدرات.. ملابسات العثور على جثة طالب في زراعات الصف

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورلي ويخني ولسان عصفور.. طريقة عمل العكاوي بـ3 وصفات

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام