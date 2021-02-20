بالأسود.. مي الغيطي تتألق في أحدث ظهور لها
السبت 20/فبراير/2021 - 03:31 م
نشرت الفنانة مي الغيطي صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وظهرت مي الغيطي في الصورة بإطلالة أنيقة بالأسود والمكياج الصاخب من أمام الأهرامات.
يذكر أن مي الغيطي
شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".
وسبق أن كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها.