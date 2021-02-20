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محافظات

مريض يصفع طبيبا بطوارىء مستشفي المحلة لرفضه علاجه وإجراء أشعة

السبت 20/فبراير/2021 - 04:07 م
صدى البلد
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احمد علي
أقدم مريض أثناء تردده علي قسم الطوارىء بمستشفي المحلة العام لإجراء اشعة مقطعية علي طرف يده وفوجىء برفض أحد الأطباء علاجه مما تصاعد الخلاف إلي التشابك بالأيدي وتراشق الألفاظ واتلاف موبايل المريض اثناء محاولة تصويره حال امتناعه عن علاجه مما دفعه للاعتراض لعدم فضحه.

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد أحمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة مستشفي المحلة العام بتقدم "م.ن" مريض ضد الدكتور محمد حسام استشاري العظام بقسم الطوارىء باتلاف موبايله الخاص حال تصوير الطبيب المذكور لاعتراضه ورفضه علاجه وتشابك بالأيدي معه مما جعله يصفعه بالقلم كرها عنه واهانته أمام موظفي المستشفي.

واستطاعت القيادات الأمنية و مسئولو  مجلس إدارة المستشفي عقد جلسة صلح بين الطرفين بالتراضي بحضور الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام والطبيب المعتدي عليه .

 وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وحفظها إداريا لتصالح الطرفين .
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