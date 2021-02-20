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ديني

حكم أداء قيام الليل بنية قضاء الصلاة الفائتة؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

السبت 20/فبراير/2021 - 05:00 م
قيام الليل
قيام الليل
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عبد الرحمن محمد
قيام الليل من النوافل العظيمة في الأجر والثواب والقرب من الله ومن اعظم العبادات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها لما فيها من استجابة للدعاء ، وصلاة قيام الليل تؤدى مثنى مثنى وليس لها عدد ركعات محدد ، قال عنها العلماء من داوم عليها فاز بخير الدنيا والآخرة . 

وفي هذا الصدد ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت من الصلاة ؟".

رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا " لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة ان صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا ".

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة

وكشف أمين الفتوى عن أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة وهي أن تصلي بعد كل فرض حاضر فرضا من الفوائت، فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم ، لافتا الى ضرورة استغلال الوقت بين الأذان والإقامة فبدلا من ان تصلي تحية المسجد او السنة القبلية للفرض عليك بأداء احد الصلوان الفائتة أفضل . 
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