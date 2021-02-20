حكم أداء قيام الليل بنية قضاء الصلاة الفائتة؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

قيام الليل من النوافل العظيمة في الأجر والثواب والقرب من الله ومن اعظم العبادات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها لما فيها من استجابة للدعاء ، وصلاة قيام الليل تؤدى مثنى مثنى وليس لها عدد ركعات محدد ، قال عنها العلماء من داوم عليها فاز بخير الدنيا والآخرة .





وفي هذا الصدد ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت من الصلاة ؟".





رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا " لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة ان صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا ".





أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة



