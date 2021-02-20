بمشاركة وزير التعليم العالى .. وضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية .. صور

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء أركان حرب محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة و الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بوضع حجر الأساس لبناء جامعة حلوان الأهلية بمقر جامعة حلوان؛ وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليميا متميزا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي وتسهم في إعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.









حضر الفعاليات الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، و الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة حلوان الأسبق, والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات جامعة حلوان.





أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحدوث طفرة في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في إدارة الأشغال العسكرية، وهو ما يُعد معجزة تتحقق بالعمل الجاد لكتائب كاملة تعمل على وضع برامج متطورة وجيش تنفيذي يشرف على آلاف العمال لاستكمال البناء، موضحًا أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستثمر في بناء الإنسان المصري من الناحية التعليمية والثقافية والصحية من خلال مشروعات ضخمة في مختلف المجالات.





اقرأ أيضا :













وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ما نشهده اليوم هو حلم لدولة تعمل في العديد من المشاريع القومية الكبرى من تشييد وبناء المدن الجديدة والكباري وإنشاء المزارع وتطوير الريف المصري وشق لقناة السويس الجديدة، فمصر تقوم بالعديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بالمشروعات التعليمية الجديدة, والتوسع في إنشاء الجامعات في جميع محافظات مصر التي تضم برامج متخصصة ومتنوعة لم يسبق لها مثيل، مدعمة ببنية معلوماتية وتكنولوجية كبيرة، وترتبط بمتطلبات سوق العمل وترتكز على إعداد خريجين قادرين على الريادة إقليميا وعالميا.





وأوضح الدكتور ماجد نجم أن البدء في عملية إنشاء الجامعة جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، كما أكد امتلاكها لبرامج متميزة ومتفردة، منتقاة بعناية فائقة كي تلبي جوهر سوق العمل وتتماس مع متطلباته المتغيرة والمتلاحقة، وكشف رئيس جامعة حلوان عن مخطط الجامعة الأهلية الذي يضم مباني إدارة الجامعة ومبنى المعامل، وستة مبان أكاديمية بالإضافة إلى الساحة الأكاديمية وأماكن الخدمات الترفيهية للطلبة.









كما أشار إلى أنها تعتبر من أولى الجامعات الأهلية على مستوى القاهرة الكبرى, وهي قائمة على تنوع التخصصات المستوحاة من التوجه الرئاسي الذي يدعو إلى تبني التقنيات التكنولوجية في التدريس ودعم التعلم الرقمي وتعظيم الشراكات مع الجامعات الدولية ذات التصنيف المتقدم.





وترتكز هذه الجامعة الجديدة على بناء المهارات والتطوير الذاتي للمتعلم وإعداد كوادر وباحثين ذوي قدرة على الإبداع، وتعزيز العمل بروح الفريق بحيث يصبح الخريج قادرا على المنافسة محليا وإقليميا؛ ليصبح أحد الركائز الرئيسة والداعمة لبناء دولة مصرية حديثة أساسها العلم والمعرفة ومنفتحة على المستقبل في شتى المجالات.









وأوضح الدكتور هابي حسني المستشار الهندسي لجامعة حلوان أن جامعة حلوان من أولى الجامعات التي تحركت سريعا لإنشاء جامعتها الأهلية حيث تتضمنت المرحلة الأولى منها دراسة الجدوى التى تمت بناء على التدفقات النقدية المخططة للجامعة، كما قام فريق جامعة حلوان الأهلية بتقسيم العمل على مراحل إيذانا ببدء التشغيل وفقا للرؤية التي تم وضعها؛ والتي تشمل العمل على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى عدد ٨ مبان على ٢٤ فدانا ، مبنى إدارة الجامعة ومبنى المعامل المركزية، وعدد ٦ مبان أكاديمية، وتتضمن المرحلة الثانية والتي تقام على ٣٠ فدانا ٧ مبان أكاديمية، ومبنى الورش، ووحدات إنتاجية، وتتضمن المرحلة الثانية أيضا إعادة توظيف لعمارات إسكان الطلاب في الوحدات الخاصة وسكن الطلاب للجامعة الأهلية.









وتحتل الجامعة الجديدة مساحة ٥٤ فدانا وتضم ٢٤ برنامجا كمرحلة أولى عند الافتتاح وهم: العمارة البينية والعمران، والعمارة وتخطيط المدن والأماكن العامة، وهندسة الروبوتات والميكاترونيات، وهندسة الأنظمة والمعلومات الذكية، وتكنولوجيا الروبوتات للرعاية الصحية والشيخوخة والصحة العقلية، واللغويات الحاسوبية، وهندسة الأنظمة الذكية، وهندسة الالكترونيات التطبيقية، وشبكة وقاعدة البيانات، والحاسبات والتقنيات الرقمية، والطب والجراحة، والطب الرياضي والتأهيل، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وطب الفم والأسنان، وإدارة السياحة والضيافة، وإدارة التراث والمواقع الأثرية، والترجمة، والمعلوماتية الجغرافية، والدراسات القانونية التجارية والدولية، وإدارة ذكاء الأعمال والتحول الرقمي، ونظم تحليل بيانات الأعمال، والذكاء الاصطناعي في إدارة المشروعات، والتسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، وريادة الأعمال.