ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز شرعًا التأمين على سيارات النقل؟.. الإفتاء تجيب

السبت 20/فبراير/2021 - 05:48 م
هل يجوز شرعًأ التأمين
هل يجوز شرعًأ التأمين على سيارات النقل.. الإفتاء تجيب
Advertisements
محمود ضاحي
هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟.

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر الفيسبوك، إن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا.

أوضحت الدار أنه  من باب التكافل الاجتماعي؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضة، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].

أجاب أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال: هل التأمين على الحياة حرام؟. 

وقال  أحمد ممدوح في رده: دار الإفتاء تري التأمين بكل أنواعه حلال حتى التأمين على الحياة . 

ما حكم وثيقة التأمين؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال "وسام": هى من المعاملات المستحدثة، فهى معاملة قائمة على التبرع بمعني انه يستقطع من دخله الشهري ثم اذا حصل له عجز او خرج من وظيفته أو توفي فان مبلغًا يعطي للمستفيدين من هذه الوثيقة سواء له أو لأهله إن كان توفى.

وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن وثيقة التأمين جائزة شرعًا لا شيء فيها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اضطررت لأخذ قرض تمويلي لسداد قسط شهري فما الحكم؟ .. أمين الفتوى يرد

هل يجوز أخذ قرض لتشطيب الشقة وشراء سيارة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح مدى جواز الاقتراض من البنك لشراء شقة.. فيديو

هل يجوز للرجال ارتداء سلسلة فضة ؟

هل يجوز صرف أموال الزكاة لبناء مسجد؟

حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

خطأ شائع يقع فيه بعض المصلين يبطل الصلاة .. الإفتاء تكشف عنه

بعد تأكيد عودة الدراسة السبت المقبل.. شاهد عمر كمال ينشر فيديو له مع شاكوش وبيكا

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الأفريقية

استبعاد "الونش" من قائمة الزمالك قبل السفر إلى السنغال

نقل جثمان المصري الغارق من ميناء رفح البري إلى العريش

بشرى .. انخفاض أسعار الفول المدمس خلال الأيام القادمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

يعالج البهاق والصداع .. نوع غير معروف من التوابل بـ 25 فائدة

لمرضى الكوليسترول.. تناول هذه الأعشاب وشاهد النتيجة