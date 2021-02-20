قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء





ووفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فمن المقرر أن يتحدث وزير التربية والتعليم بإستفاضة خلال هذا اللقاء ، عن تفاصيل أكثر عن العملية التعليمية، وامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 .





وقالت قناة مدرستنا : من المقرر أن يظهر الوزير في برنامج جروب الماميز في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة مدرستنا .





ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة برنامج جروب الماميز على قناة مدرستنا من خلال :

التردد: 12303

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطا: 5/6





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء، الخميس 18 فبراير 2021 في بيان له تم إذاعته عبر القناة التعليمية "مدرستنا 1"، عن عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

يحلّ الدكتور "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 ، ضيفًا على قناة مدرستنا 1 في أولى حلقات برنامج جروب الماميز مع الإعلامية "زهرة رامي" .