صناعة البرلمان: لجان استماع مع المختصين لحل مشاكل المصانع المتعثرة





قال النائب معتز محمود ، لرئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه سيتم عمل لجان استماع فى لجنة الصناعة مع المختصين لحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، مشيرا إلى أنه أرسل خطابا لوزير البترول والطاقة سألته عن كمية الغاز التى تستغلها المصانع المصرية بالوحدة الحرارية وسعرها فى الغاز والسولار والمازوت، لأننا نريد أن تكون أسعار الطاقة فى مصر مثل الطاقة العالمية وألا تزيد عنها ونفس الأمر بالنسبة للكهرباء.





وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : بناءً على ذلك لو طلبنا دعم لطاقة للمصانع يجب أن يكون هناك مردود مادى على هذا الدعم، من خلال حجم المنتجات التى سيتم تصديرها وحجم الإنتاج ومدى توفير فرص عمل، وقيمة ضريبة المبيعات على المنتجات، بحيث نضمن للدولة تحقيق إيرادات فى حالة رفع الدعم عن الطاقة، بحيث تكون قيمة الإيرادات أكبر من قيمة الدعم.





وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أننا لو طالبنا برفع دعم الطاقة، فلن يكون على كل الصناعات، ولكن على الصناعة التى سيكون لها مردود على الاقتصاد.