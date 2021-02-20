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محافظات

بدء تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالزقازيق

السبت 20/فبراير/2021 - 07:13 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تم تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، بعد مرور ٢١ يوماً علي تلقي الجرعة الأولي بمستشفي فاقوس النموذجي، وحصول ٤٠٦ من الفرق الطبية بعزل فاقوس علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا كوفيد١٩.

جاء ذلك أثناء زيارته لمستشفي الصدر، لمتابعة إنتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية التي تتم بالمستشفي، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات علي مستوي الجمهورية، وتفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة، ومطبخ المستشفي، وقام بالتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي والعاملين، ووجه بتوفير مطعم لتقديم الوجبات الغذائية للعاملين، وتوفير قاعة للإجتماعات بالمستشفي، موجهًا مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، لدخولها الخدمة، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين بالمحافظة.

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وفي نهاية الزيارة قدم وكيل الوزارة والفرق الطبية الشكر للقيادة السياسية ومعالي وزيرة الصحة علي الدعم المستمر للفرق الطبية وللمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.
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