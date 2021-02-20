روقا يتخلف عن بعثة الزمالك في رحلتها إلى السنغال.. تعرف على السبب

تخلف محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الزمالك عن السفر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي توجهت إلى السنغال استعدادا لخوض لقاء تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.
وفوجئ مسؤولو الزمالك بانتهاء جواز سفر اللاعب فور الوصول للمطار ورفض مسؤولو الجوازات بمطار القاهرة السماح للاعب بالسفر.
ويترأس بعثة الفريق المستشار عماد عيد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء.
وسافر الفريق بقائمة تضم كل من :
حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - عبد الله جمعة.
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اسلام جابر - إمام عاشور - يوسف اوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي
خط الهجوم : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل