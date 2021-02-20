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رياضة

روقا يتخلف عن بعثة الزمالك في رحلتها إلى السنغال.. تعرف على السبب

السبت 20/فبراير/2021 - 07:29 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
تخلف محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الزمالك عن السفر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي توجهت إلى السنغال استعدادا لخوض لقاء تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وفوجئ مسؤولو الزمالك بانتهاء جواز سفر اللاعب فور الوصول للمطار ورفض مسؤولو الجوازات بمطار القاهرة السماح للاعب بالسفر.

ويترأس بعثة الفريق المستشار عماد عيد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء.

وسافر الفريق بقائمة تضم كل من : 
حراسة المرمى : محمد أبوجبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد 
خط الدفاع  : حمزة المثلوثي - أحمد عيد - محمود علاء -  محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - عبد الله جمعة.
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي  - اسلام جابر - إمام عاشور - يوسف اوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي 
خط الهجوم  : حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل
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