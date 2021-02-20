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أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن تقنية الزراعة بدون تربة

السبت 20/فبراير/2021 - 08:52 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن الزراعة بدون تربة من أهم الزراعات الحديثة والتى يعتمد عليها الكثير ، موضحا أنها تستخدم كزراعات بديلة فى المناطق التى بها أراضي ذات الملوحة العالية أو الغير خصبة.


وأوضح "خليفة" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن الزراعة بدون تربة لا تغنى عن الزراعة فى الأراضي الزراعية ذات التربة الخصبة ، مشيرا إلي أن هذا النوع من الزراعات غير منتشر فى منطقة الوادى والدلتا.


وأشار "نقيب الزراعيين" الي أننا نحتاج للزراعة بدون تربة تحت الصوب الزراعية فى المناطق الصحراوية ، مضيفا أنها ذات تكلفة مرتفعة وإنتاجها يتميز بالجودة العالية لذا لا يمكن أن تحل محل الزراعة بالأراضي الزراعية.


ولفت الى أن  الزراعة بدون تربة هى أحد النظم الزراعية الحديثة وتعرف لدى البعض بالزراعة "الهيدروبونيك" والتى يتم فيها إنتاج الخضروات والفواكة ونباتات الزينة بعيدا عن التربة الزراعية المتعارف عليها.

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