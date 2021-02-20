ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: ممكن تلاقي شخص مليونير بس معندوش رزق.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 08:29 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أكّد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنّ الدعوة لتنظيم النسل؛ لا تعني التشكيك في أنّ الله هو صاحب الرزق، محذّرًا من أنّ كثرة الإنجاب، تلتهم الأخضر واليابس.

وقال، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" ، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الله كفيل برزق أي كائن حي، وقادر على ذلك، لكن الأمر يشبه الأب الذي يحرم ابنه من المصروف، من باب العقاب، هذا لا يعني أنّ هذا الأب فقير".

وأضاف: "الرزق ممكن يكون موجود، لكن الشخص يكون فقيرًا، ومش عارف يستفيد منه، مثل المليونير المصاب بالقرحة، والذي لا يتمكن من تناول الطعام مثل الشخص السليم".

وتابع: "أوجّه حديثي لمشايخ الغبرة.. ربنا بيقول: «فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»؛ يعني الخير موجود، لكن سيدنا موسى مش قادر يوصل له".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر حسني لـ متابعيه: السيرة الطيبة أهم وأرقى من الشهرة

خالد الجندي: سيدنا محمد حذر من كثرة الإنجاب.. و«العيل لا يأتى برزقه»

"العيل بييجي برزقه".. أمين الإفتاء يرد على مروجي المقولة.. فيديو

خالد الجندى: لو كل عيل ييجى يرزقه كنا بقينا أغنى دولة فى الكرة الأرضية.. فيديو

عبدالشافى الشيخ: الزواج والإنجاب ليس أمرا واجبا

خالد الجندي يدعو لحملة وطنية لمواجهة الزيادة السكانية

ترشيحاتنا

عائلة أحمد داوود فى ضيافة "صاحبة السعادة".. الاثنين

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

الجرأة وحدها لا تكفي.. تاريخ أزمات تامر أمين من "3 راقصات" وحتى الصعايدة

مستشفى النجوم.. تدهور الحالة الصحية لـ والدة رضوى الشربيني.. حورية فرغلي تجري عملية جراحية

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

هل سيتم تأجيل الدراسة مرة أخرى بعد الـ3 أسابيع.. الأعلى للجامعات يحسم الجدل.. فيديو

Advertisements

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

بعد تصدرها التريند.. رانيا يوسف تكشف مفاتنها في أجرأ إطلالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر

شعرك بيقع .. 7 طرق منزلية تمنع تساقطه

لا تصلح للحياة .. تفاصيل كارثة ولاية تكساس الأمريكية بسبب الطقس