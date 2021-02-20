خالد الجندي: ممكن تلاقي شخص مليونير بس معندوش رزق.. فيديو

أكّد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنّ الدعوة لتنظيم النسل؛ لا تعني التشكيك في أنّ الله هو صاحب الرزق، محذّرًا من أنّ كثرة الإنجاب ، تلتهم الأخضر واليابس.





وقال ، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" ، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الله كفيل برزق أي كائن حي ، وقادر على ذلك، لكن الأمر يشبه الأب الذي يحرم ابنه من المصروف ، من باب العقاب، هذا لا يعني أنّ هذا الأب فقير".





وأضاف: "الرزق ممكن يكون موجود ، لكن الشخص يكون فقيرًا ، ومش عارف يستفيد منه، مثل المليونير المصاب بالقرحة ، والذي لا يتمكن من تناول الطعام مثل الشخص السليم".





وتابع: "أوجّه حديثي لمشايخ الغبرة.. ربنا بيقول: «فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»؛ يعني الخير موجود، لكن سيدنا موسى مش قادر يوصل له".