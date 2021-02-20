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تعليم

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

السبت 20/فبراير/2021 - 08:55 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تعجبه الشديد من الجدل المثار من بعض اولياء امور طلاب صفوف النقل ، المتخوفين من فكرة الامتحان الموحد.

وقال وزير التربية والتعليم عبر برنامج جروب الماميز على قناة مدرستنا : يعني احنا قدرنا ظروف كورونا و بدل ما نعمل 5 امتحانات عملنا امتحان واحد في يوم واحد ، يبقى المفروض الناس يبقوا سعداء مش العكس !

وأضاف وزير التربية والتعليم : لو المصريين عندهم استعداد ينزلوا ولادهم يمتحنوا كل مادة لوحدها ومش متضايقين من كورونا وعندهم استعداد ينزلوا 10 ايام بدل يوم و يمتحنوا كل مادة لوحدها يقولوا لنا.

وكانت قد صممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي وإلتزام بالضوابط الإحترازية.. حيث ستبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عددا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو..

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.
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