رئيس جراحة الصدر بالقصر العيني : انتشار موجة ثالثة لـ كورونا في هذه الحالة

كشف الدكتور إيهاب الشيحي ، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالقصر العيني عن أسباب التوقعات التي نشهدها بشأن دخولنا موجة ثالثة لفيروس كورونا اخر شهر مارس القادم .





وأوضح لموقع "صدى البلد" أن هذه التوقعات جاءت مع معاودة زيادة الاعداد نسبيا خلال الايام الماضية ، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في زيادة الاعداد هو عدم الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية المقررة ، حيث توقف الكثيرين عن ارتداء الكمامات وعدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم .





اقرأ أيضا :









وأضاف "الشيحي" إن العوامل المناخية تعد مؤثرا أيضا في سرعة انتشار الفيروس ، خاصة مع تحوره لعدة مرات وعدم استقراره على شكل أو درجة واحدة ، ولكن في الغالب يضعف الفيروس في كل مرة يتحور فيها ويصبح أضعف مما كان عليه ، لذلك على الغم من سرعة انتشار الموجة الثانية ، إلا أن نسب الوفيات كانت أقل مقارنة بالموجة الاولى ، وكذلك أعراض الاصابة كانت أخف في الاعراض ، كما كانت أقل تأثيرا .





وأشار إلى أنه لتفادي هذه الموجة الثالثة المتوقعة يجب التمسك بأقصى حد بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومراعاة وجود مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص والاخر ، والاستمرار في عمل التعقيمات اللازمة .





ونوه رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالقصر العيني إلى أنه يجب التشديد على هذه الاجراءات ، خاصة مع قرب انعقاد الامتحانات بعد أيام قليلة ، والتمسك بارتداء الكمامات وعدم التكدسات والتجمعات بين الطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعي ، فالالتزام بالتدابير الوقائية هي الخطوة الاولى لتفادي الاصابة والدخول في موجة جديدة من الفيروس .