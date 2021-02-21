محمود علم الدين: إجراء الامتحانات 27 فبراير .. والفصل الدراسي الثاني بهذه الطريقة

كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن كيفية طرح المقررات والبرامج الدراسية للطلاب بالفصل الدراسي الثاني وموعد انطلاقه.





أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن نظام الحضور به سيكون بنظام التعليم "الهجين" بنفس نظام الفصل الدراسي الأول، من حيث كيفية تلقي الطلاب للمقررات الدراسية وتقسيمهم على أيام معينة للحضور داخل مقر الجامعة، وباقي الأيام سيتم طرح المقررات "أونلاين" من خلال المنصات الخاصة بكل كلية .





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وأضاف "علم الدين" أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا للخطة التي وضعتها الجامعة وتوجيهات المجلس الإعلى للجامعات، حيث تطرح المقررات والبرامج الدراسية للطلاب مباشرة والبدء في تدريسها.





كما أنه سيتم تفعيل دور لجنة الازمات بالجامعة أثناء الامتحانات ، وعمل الفحوصات اللازمة للطلاب مع وجود متابعات دورية من الإدارات الطبية بكافة كليات الجامعة ، وتوجية عمداء كليات الجامعة بإلزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة.





وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة قد أوضح أنه سيتم اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة اعتبارا من يوم 27 من الشهر الجاري ، وذلك وفقا للقرارات التي تم اتخاذها المجلس الاعلى للجامعات المتخذة اليوم بهذا الشأن .





وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أكد خلال اجتماعه الذي عقد اليوم على بدء الفصل الدراسي الثاني ، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، وذلك وفقا لقرارات لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ، على أن يتم استئناف الدراسة وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات .