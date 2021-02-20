وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم





وأضاف وزير التربية والتعليم : نحاول تحسين حال التعليم في جميع الصفوف الدراسية بشكل تدريجي سريع بقدر الامكان.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تعمل على الاستثمار الجيد في التعليم ، ولكن حل مشاكل التعليم واستيعاب المعلمين للمناهج الجديدة يحتاج لوقت ، ولكن علينا ان نعترف ان هناك اشياء مفرحة ونجاحات رائعة تحدث على ارض الواقع في التعليم المصري.

حيث قال وزير التربية والتعليم : سنفاجئ التلاميذ واولياء الامور بأن المحتوى التعليمي لمناهج 4 ابتدائي في نظام التعليم الجديد ، مختلف تماما ومتطور جدا .