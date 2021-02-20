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تعليم

وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

السبت 20/فبراير/2021 - 09:28 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي التي ستدرس في المدارس خلال العام الدراسي القادم ، ستكون مفاجأة رائعة للمصريين.

حيث قال وزير التربية والتعليم :  سنفاجئ التلاميذ واولياء الامور بأن المحتوى التعليمي لمناهج 4 ابتدائي في نظام التعليم الجديد ، مختلف تماما ومتطور جدا .

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحاول تحسين حال التعليم في جميع الصفوف الدراسية بشكل تدريجي سريع بقدر الامكان.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تعمل على الاستثمار الجيد في التعليم ، ولكن حل مشاكل التعليم واستيعاب المعلمين للمناهج الجديدة يحتاج لوقت ، ولكن علينا ان نعترف ان هناك اشياء مفرحة ونجاحات رائعة تحدث على ارض الواقع في التعليم المصري.
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وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

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