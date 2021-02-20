الديهي: السيسي حول تنمية سيناء النظرية لواقع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية؛ لاستعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الرئيس يراجع بنفسه المشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ربوع مصر، خاصة مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة.





وتابع، أن الرئيس السيسي مهموم بملف تنمية سيناء، وآمن منذ اللحظة الاولى لتوليه منصبه أن دحر الإرهاب في سيناء والحفاظ على أرض سيناء المروية بدماء أبناءنا يتحقق بتنمية سيناء بمفهومها الواسع من بنية تحتية وطرق وأنفاق، لافتًا إلى أنه لأول مرة في التاريخ نجد شرايين تربط غرب القناة بشرق القناة عن طريق الأنفاق، مشددًا على أن ما حدث بسيناء تنمية حقيقية، منوهًا بأن الرئيس السيسي حول تنمية سيناء النظرية لتنمية حقيقية فعلية لتغيير واقع سيناء، ويناقش اليوم كيفية تحويل المياه من ترعة بحر البقر لأراضي شمال سيناء لزراعة نصف مليون فدان.





وأكد أن الرئيس حريص على توطين الصناعات داخل مصر ونقل الخبرات الأجنبية لمصر، وأحد مبادئ الرئيس نقل الخبرات الأجنبية وتقليل فواتير الاستيراد.



