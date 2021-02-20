ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الديهي: السيسي حول تنمية سيناء النظرية لواقع

السبت 20/فبراير/2021 - 10:22 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية؛ لاستعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الرئيس يراجع بنفسه المشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ربوع مصر، خاصة مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع، أن الرئيس السيسي مهموم بملف تنمية سيناء، وآمن منذ اللحظة الاولى لتوليه منصبه أن دحر الإرهاب في سيناء والحفاظ على أرض سيناء المروية بدماء أبناءنا يتحقق بتنمية سيناء بمفهومها الواسع من بنية تحتية وطرق وأنفاق، لافتًا إلى أنه لأول مرة في التاريخ نجد شرايين تربط غرب القناة بشرق القناة عن طريق الأنفاق، مشددًا على أن ما حدث بسيناء تنمية حقيقية، منوهًا بأن الرئيس السيسي حول تنمية سيناء النظرية لتنمية حقيقية فعلية لتغيير واقع سيناء، ويناقش اليوم كيفية تحويل المياه من ترعة بحر البقر لأراضي شمال سيناء لزراعة نصف مليون فدان.

وأكد أن الرئيس حريص على توطين الصناعات داخل مصر ونقل الخبرات الأجنبية لمصر، وأحد مبادئ الرئيس نقل الخبرات الأجنبية وتقليل فواتير الاستيراد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط تعتمد 236 مليون جنيه لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

خدمات وأنشطة تنموية تناسب كل تجمع.. السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التجمعات البدوية لدعم أهالي سيناء

السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء

من بينها استصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.. محمد جاد يستعرض مستجدات مشروعات التنمية بسيناء

النائب أحمد قورة: سيناء ستكون واجهة مصر للتنمية والاستثمار خلال السنوات المقبلة

السيسي يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا

ترشيحاتنا

ليفربول يواصل السقوط ويخسر على أرضه بهدفين من إيفرتون

فاروق الباز يكشف لأول مرة حقيقة وجود حياة على المريخ.. فيديو

الجرأة وحدها لا تكفي.. تاريخ أزمات تامر أمين من "3 راقصات" وحتى الصعايدة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

أنا آسف يا أولادي.. رسالة وداع مؤثرة لأب انتحر بحبوب الغلال السامة بالبحيرة

Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟