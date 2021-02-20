ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني .. بوروسيا دورتموند يفوز 4-0 على شالكة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
فاز بوروسيا دورتموند على نادي شالكه 4/ 0 في منافسات الأسبوع 22 من الدوري الألماني.

بدأ بوروسيا بتشكيل :

ماروين هيتز رافايل جواريرو، ماتيو موري، ناتيس هوميلز، اميري كان. ماركو رويس، توماس ديلاني، جوليان برانديت، محمود داهود. جادون سانشو، هالاند .

وسجل لاعب خط الوسط، سانشو، الهدف الاول لبروسيا في الدقيقة 42، وتبعه المهاجم هالاند بتسجيل هدف ثاني خاطف لبروسيا في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

ويسجل جيريرو الثالث لبروسيا بتسديدة محكمة في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

واختتم المهاجم هالاند التهدبف بتسجيل الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

واحتاج بروسيا للفوز ليتمكن من اللحاق بقطار المنافسات في البوندزليجا، حيث يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة، متساويا مع بايرليفركوزن.

بينما يعاني شالكه في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.
Advertisements
Advertisements

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

الحضري في نادي الذيد الإماراتي

ليفربول يواصل السقوط ويخسر على أرضه بهدفين من إيفرتون

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

الزمالك يحقق في واقعة تخلف "روقا" عن السفر مع بعثة الفريق

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟

ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر