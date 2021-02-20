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أهمها مكافحة الإرهاب.. محاور كلمة الرئيس السيسي للقضاة الأفارقة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاني حسين
قال  المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا،  تعليقا على اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية،:"  أتوجه بالشكر الجزيل للرئيس السيسي على تفضله برعاية هذا المؤتمر، ورعاية الرئيس السيسي للمؤتمر يعطيه أهمية ودفعة نحو إنجاحه  ".

وأضاف سعيد مرعي في  تصريحات تليفزيونية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي وجه  كلمة تعتبر  حافز للقضاة الأفارقة في أداء مهمتهم ورسالتهم في القضاء الدستوري ".

 وتابع سعيد مرعي:"  كلمة الرئيس السيسي اليوم في المؤتمر الافتراضي التحضيري تضمنت محاور عدة أبرزها  محور تعرض الدول الافريقية لأثار اقتصادية  سلبية من جائحة كورونا، كما تحدث الرئيس عن محور مكافحة الإرهاب".

وأكمل سعيد مرعي :" الرئيس السيسي بذل مجهود كبير في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب لا وطن له أو دين له  والإرهاب لا تتعرض له دولة واحدة إنما الإرهاب تعرضت له كل دول العالم ".

 ولفت سعيد مرعي:" الرئيس السيسي وجه بضرورة مكافحة الإرهاب، وكل دول العالم على علم بما قام به الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب في كافة ربوع مصر ".

 وتابع سعيد مرعي :"  كلمة الرئيس السيسي نمالت إعجاب  وتقدير كل القضاة الأفارة والمحكمة الدستورية العليا تثمن مجهود الرئيس السيسي في تثبيت أركان الدولة ومكافحة الإرهاب  وإحداث التنمية الشاملة في كافة القطاعات "، مضيفا:" الرئيس السيسي ينفذ مشروعات تنموية في الريف المصري ".
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