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رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية لطائرة الشباب تحت 21 سنة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:10 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح البطولة الأفريقية للطائرة للشباب تحت 21 سنة، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 20 - 25 فبراير الجاري.

تخلل حفل الافتتاح مجموعات من المقطوعات الموسيقية الاستعراضية بمشاركة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة. 

وتابع وزير الرياضة، مباراة منتخب شباب الكرة الطائرة مع نظيره الكونغولي فى إطار مباراة افتتاح البطولة، بحضور عدنان البكباك نائب رئيس الإتحاد الأفريقي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للاتحاد الأفريقي، وسامح حمدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة، ولفيف من الشخصيات ذات الصلة .

قال وزير الرياضة خلال إعطائه شارة بدء البطولة: "يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف أشقائنا الأفارقة على أرض مصر التي أصبحت منبرًا لإقامة البطولات والأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية، متمنيًا للجميع طيب وحسن الإقامة في بلدهم الثاني مصر".

وفال وزير الرياضة إن بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة تشهد إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي تم بنجاح خلال بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر في يناير الماضي.  

وعلي صعيد الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالبطولة، أوضح سامح حمدي رئيس اتحاد الطائرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن الفرق قامت لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين في البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين في مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأي شخص لم يجري التحاليل قبل إنطلاق فعاليات البطولة. 

في نفس السياق، يواجه منتخب مصر الاثنين المقبل نظيره الكاميرون والمغرب مع الكاميرون، فيما يلتقى الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يؤهل البطل إلى كأس العالم المقبلة والمقرر إقامتها سبتمبر المقبل.

ويضم المنتخب الوطني كلا من أنس شوقي، وعمر وائل، في مركز المعد، ومروان الصافي، ويوسف أشرف عباس، في مركز 2، وعمر شريف ويوسف نصير وعبد الرحمن الشحات في مركز 3، وعبد الرحمن الحسيني وإياد إيهاب وأحمد أيمن وحازم أشرف رشاد في مركز 4، وإبراهيم رسلان في مركز الليبرو.
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