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أخبار العالم

السفير الروسي بأمريكا يعلن تلقيه لقاح موديرنا المضاد لكورونا ويكشف السبب

السبت 20/فبراير/2021 - 10:39 م
أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف
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محمد عثمان
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، تلقيه لقاح "موديرنا" الأمريكي، المضاد لفيروس كورونا.

وقال أنطونوف في تصريحات متلفزة: "منذ أسبوع تلقيت لقاح موديرنا، وخلال 4 أسابيع سآخذ الجرعة الثانية"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "ما أريد أن أؤكده من خلال ذلك، أننا لا نقوم بتسييس أزمة اللقاحات، إذا كان هناك لقاح جيد ولدينا فرصة للحفاظ على صحتنا فيجب علينا استخدامه".

وأوضح السفير الروسي وبحسبه، أن تلك "الخطوط الفاصلة" تضر بأمن مواطني الدولة التي تسيس مسألة اللقاحات.

وتعتبر روسيا هي أول دولة تسجل لقاح مضاد لكورونا في العالم، وهو لقاح سبوتنيك الروسي، الذي تصل فعاليته إلى أكثر من 90% للوقاية من كورونا، بحسب وزارة الصحة الروسية.
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