طرق تقديم شكاوي في حالة التضرر من فواتير الغاز

كشف المهندس محمد سلامة، مساعد رئيس شركة بتروتريد لتوزيع الغاز الطبيعي، طرق تقديم شكاوى ، في حالة تضرر المواطنين من فواتير الغاز.





وقال سلامة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ، مقدم برنامج "مساء دي إم سي": "المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك عدد من الطرق لتقديم الشكاوى ، مثل التقدم عبر الموقع الالكتروني ، أو عبر مركز الاتصال ، أو التوجه إلى المنطقة التابع لها المشترك ، والموجود عنوانها على فاتورة الغاز".





وأوضح: "لدينا 12 طريقة يمكن من خلالها العميل تسجيل قراءة العداد الخاص به ، أو سداد الفواتير بسهولة ، دون التوجه إلى الشركة".



