طرق تقديم شكاوي في حالة التضرر من فواتير الغاز

كشف المهندس محمد سلامة، مساعد رئيس شركة بتروتريد لتوزيع الغاز الطبيعي، طرق تقديم شكاوى، في حالة تضرر المواطنين من فواتير الغاز.
وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي": "المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك عدد من الطرق لتقديم الشكاوى، مثل التقدم عبر الموقع الالكتروني، أو عبر مركز الاتصال، أو التوجه إلى المنطقة التابع لها المشترك، والموجود عنوانها على فاتورة الغاز".
وأوضح: "لدينا 12 طريقة يمكن من خلالها العميل تسجيل قراءة العداد الخاص به، أو سداد الفواتير بسهولة، دون التوجه إلى الشركة".
وعن سبب القراءات الخاطئة للعدادات: "في بعض الأحيان يذهب المسؤول عن قراءة العداد، ولا يجد العميل في منزله، كما أننا وفرنا تسجيل القراءة إلكترونيا؛ حفاظا على المواطنين والموظفين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا".