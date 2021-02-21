الأكثر استهلاكا .. نائب بالشيوخ يطالب بالتركيز على صناعة الملابس

قال النائب أحمد شعراوي عضو مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة ولذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا في الاتجاه إلى التصنيع المحلي وذلك لتحقيق عدة أهداف أبرزها التصدير للخارج، كما أن التنمية الزراعية القائمة تعطي حافز لخطو هذه الخطوة، وذلك لوجود محاصيل زراعية عدة تدخل في العملية الصناعية على سبيل المثال القطن والحرير وغيره.





طالب " شعراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة التركيز على صناعة الملابس، خاصة بعد تحول السوق الأوروبي إلى مستهلك وليس منتجا كما كان بالسابق، معقبا " محتاجين نرجع ريادة مصر في تصنيع الملابس زي زمان" مما يفسح لنا المجال التصديري ويدر دخلا عظيما، كما أن شراء الملابس لا يزال علي قمة اهتمامات الأفراد وأبرز دليل زيادة حركة التجارة الإلكترونية خلال كورونا.





ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن الشروط الواجب توافرها في المنتج المصري كي ينال ثقة الجمهور وأبرزهم أسعار متميزة تتلائم مع طبيعة السوق بالوقت الحالي، فضلا عن التحقق من الجودة النهائية للمنتج.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.









وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".









وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات، مشددًا علي مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.



