تجنيد داعش للأطفال .. خالد الحجر يروي كواليس تصوير فيلم شيهانة

أكد المخرج خالد الحجر، أنه قام على تنفيذ الفيلم السعودي الذي تم تصويره في الأردن عن تنظيم "داعش" التكفيري، والفيلم بعنوان "شيهانة"، وسيعرض في إحدى السينمات بالسعودية.





وأضاف "المصري"، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها كانت تجربة جيدة جدًا واستمرت مراحل التنفيذ والإعداد لسنة ونصف، مشيرًا إلى أن الفيلم تم تصويره في مناطق بالسعودية والأردن، موضحًا أنه خلال التصوير اعترض المواطنون في الأردن طرق عربات كانت مُحملة بأعلام داعش كجزء من التصوير، وأطلقوا النار عليها.



