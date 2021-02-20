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محافظات

الأورمان تُجري 26 جراحة قلب ودعامات بتكلفة 988 ألف جنيه لمرضى القلب بالبحيرة

السبت 20/فبراير/2021 - 11:18 م
جراحة قلب مفتوح
جراحة قلب مفتوح
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أسماء الجنبيهي
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، مُوجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وقامت جمعية الأورمان بالبحيرة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطرة العلاجية، بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق، حيث تم إجراء 26 عملية قلب دعامات وجراحة بتكلفة 988 ألف جنيه تكلفة العملية الواحدة لكل حالة (38 ألف جنيه).

وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".
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