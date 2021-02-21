نائب بمجلس الشيوخ : حماية الأثار ضمن اهتمامات الرئيس

قال النائب أبوسريع امام عضو مجلس الشيوخ، إنه هناك عدة دول تعيش وتنعم علي حساب ثروات وخيرات الدولة وتعد الأثار المصرية المتواجدة بمتاحف الدول الغربية من أولويات القيادة السياسية ولا سيما بعد الأهتمام الكبير الذي شهدته منظومة الأثار في عهد الرئيس السيسي الذي وجه بحسن إستغلالها والحفاظ عليها.









ناشد " أبوسريع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بضرورة تشكيل لجنة معنية بحصر القطع الأثرية المفقودة وتتبع مكانها الحالي ومن ثم إجراء مفوضات دولية تجدي بالنفع من ناحية عودة مستحقات مصر من أثارها بالخارج والتي لا تحصل الدولة منها علي أي ربح مادي يدعم إيرادات الدولة.









ويضيف عضو مجلس الشيوخ، قائلا " أثارنا بتتعرض في متاحف عالمية ومبنستفادش بأي قيمة منها"، لذا يستوجب علينا وضع إستراتيجية تهدف إلي الحفاظ علي ملكيتها وذلك من خلال إعطاء كل قطعة أثرية رقم تسجيلي يوضع عليها "أي قاعدة بيانات بأرقام مسجلة".









وتابع النائب، كما تعد خطوة عمل مشروع قانون بشأن تسجيل تلك الأثار في منظمة دولية ستعود بفائدة عظيمة وتحدث حوكمة في قطاع الأثار مما يؤدي إلي حصول مقابل مادي نتيجة إستغلالها وعرضها بالمتاحف العالمية والدولية.



