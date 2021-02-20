مستشار التسويق بالزمالك: خبر تجديد ساسي قريبًا.. ولدينا أفكار لمبيعات تي شيرت اللاعب.. فيديو

أكد الدكتور خالد رفعت، مستشار التسويق والتعاقدات بالزمالك، أن تجديد عقد فرجاني ساسي هو مطلب رئيسي في نادي الزمالك، موضحًا أن مجلس الإدارة بدأ في المفاوضات مع اللاعب.

وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك خبرًا قريبًا مفرحًا للجماهير عن تجديد ساسي، مشيرًا إلى أن كل الأفكار مطروحة منذ فترة، وهناك أفكار بخصوص مبيعات تيشرت فرجاني ساسي، وتكون هذه الفكرة لتقديم الدعم من قبل الجمهور لتوفير مبلغ للتفاوض، مؤكدًا أن ما يتم التفكير فيه تسويق منتجات النادي والرعاة والإعلانات التلفزيونية.

وأشار إلى أن الأفضل أن يساند الجمهور في أفكار تسويقية من شراء منتجات، مؤكدًا أن بيع التيشرتات موجود في كل العالم، إلا أن الأمر مرتبط بأفكار وقوانين دولة وأفكار تسويقية تُدرس لتقديم الغرض.