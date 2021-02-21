بـ 293 ألف ريال سعودي.. مواصفات فورد F-150 202| صور

أما من الداخل حصلت السيارة على مقصورة كبيرة جعلتها أكثر فخامة، مع وجود مقاعد جلد مدفئة، ومبردة، وتتمتع السيارة بتقنيات عديدة بينها 360 ، ومستشعرات، مع كاميرا رؤية خلفية، وعتبات جانبية تنفتح آليا .





يوجد خاصية دعم التشغيل بالبصمة، وعن بعد، مع وجود مثبت سرعة ذكي، وتحذير من الاصطدام ،اما السيارة فهي تستمد قوتها من محرك إيكوبوست ، وهو سعته 3.5 لتر 6 سلندر ، وقوة 375 حصان ، مع عزك 470 نيوتن متر ، وناقل حركة اوتوماتيكي 10 سرعات ، في حين أن استهلاك الوقود يبلغ 10.1 كيلو متر لكل لتر





وجاءت أسعار السيارة على النحو التالي



فئة بلاتينوم بسعر 293 ألف ريال شامل الضريبة، واللوحات واستمارة النقل مع التأمين.



































وصلت سيارة فورد F-150 2021 للسوق السعوي ، عند جميع التوكيلات ، وظهرت السيارة في السوق المسربة بمظهر عسكري ، ومصابيح ليد أمامية رأسية جديدة ، مع شبك جديد بالكامل وغطاء محرك منتفخ من الجوانب ، مع وجود خط ألومنيوم مكتوب عليه اسم فئة بلاتينيوم مع مصابيح ممتدة .