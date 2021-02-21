بـ 293 ألف ريال سعودي.. مواصفات فورد F-150 202| صور

وصلت سيارة فورد F-150 2021 للسوق السعوي ، عند جميع التوكيلات ، وظهرت السيارة في السوق المسربة بمظهر عسكري ، ومصابيح ليد أمامية رأسية جديدة ، مع شبك جديد بالكامل وغطاء محرك منتفخ من الجوانب ، مع وجود خط ألومنيوم مكتوب عليه اسم فئة بلاتينيوم مع مصابيح ممتدة .
وجاءت أسعار السيارة على النحو التالي
أما من الداخل حصلت السيارة على مقصورة كبيرة جعلتها أكثر فخامة، مع وجود مقاعد جلد مدفئة، ومبردة، وتتمتع السيارة بتقنيات عديدة بينها 360 ، ومستشعرات، مع كاميرا رؤية خلفية، وعتبات جانبية تنفتح آليا .
يوجد خاصية دعم التشغيل بالبصمة، وعن بعد، مع وجود مثبت سرعة ذكي، وتحذير من الاصطدام ،اما السيارة فهي تستمد قوتها من محرك إيكوبوست ، وهو سعته 3.5 لتر 6 سلندر ، وقوة 375 حصان ، مع عزك 470 نيوتن متر ، وناقل حركة اوتوماتيكي 10 سرعات ، في حين أن استهلاك الوقود يبلغ 10.1 كيلو متر لكل لتر
وجاءت أسعار السيارة على النحو التالي
فئة بلاتينوم بسعر 293 ألف ريال شامل الضريبة، واللوحات واستمارة النقل مع التأمين.