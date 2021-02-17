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سيارات

فورد تطرح سيارات تعمل بالغاز والكهرباء في مصر قريبا.. تفاصيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:13 م
فورد تطرح سيارات
فورد تطرح سيارات تعمل بالغاز و الكهرباء
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة فورد السيارة فوكاس 2021 ford focus الشكل الجديد في فئات سيدان وفئة واحدة هاتشباك وتستعد الشركة لتقديم اثنين من الموديلات الجديدة في مصر وهما فورد فيوجن الجديد موديل 2021.

وستأتي فورد فيوجن بمحرك أكبر سعة 2000 سي سي دون تحديد انفراد هذا المحرك في تشكيلة السيارة أو أن يكون بجانب المحرك الحالي 1500 سي سي ولكن من المتوقع مجيئها بمحرك كبير في الفترة القادمة.

وأشارت فورد الي قرب طرح موديلات تعمل بالطاقة البديلة سواء سيارات هايبرد أو سيارات كهربائية بالكامل مع تقديم سيارات تجارية تعمل بالغاز الطبيعي خصوصا بعد اتجاة الدولة المصرية لتشجيع السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة للحد من التلوث.

وستعلن فورد عن فتح باب الحجز على السيارة الجديدة في مصر بمحرك 2000 سي سي وهي السيارة التي ستقدم خلال أيام في السوق المحلي ، وقررت الشركة طرح السيارة فورد كوجا الجديدة في مصر في الجيل الجديد في العام الجاري 2021 .

وستطرح فورد اكثر من سيارة بقدرات مختلفة من المحركات في مصر لتنوع فورد في المحركات لهدف اجتذاب اكثر من فئة من محبي سياراتها في مصر وتعتبر فورد فوكاس من أهم سيارات الشركة في مصر حيث وصلت الي أكثر من نصف مبيعات الشركة من السيارات .
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