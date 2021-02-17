رسميا .. وصول شاحنة فورد F-150 إلى الشرق الأوسط

تعتبر F-150 هي الشاحنة المفضلة في الولايات المتحدة على مدار 44 عامًا مضة ، فمنذ أن انطلقت للمرة الأولى وهى تمتاز بمعايير التميز والكفاءة بين جميع شاحنات المهام الخفيفة، وها قد حان الوقت لتقديمها الى منطقة الشرق الأوسط .





وتأتى شاحنة F-150 الجديدة كليًا بإطارات فولاذيًا فائق القوة ومدعمًا بالكامل بهيكل من سبائك الألمنيوم عالية المتانة مثل المواد المستخدمة في صناعة المركبات العسكرية.





وتأتى الشاحنة F-150 بـ 9 خيارات مختلفة للشبكة الأمامية لمختلف طرازات F-150 ، بالإضافة الى مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED وألواح صعود تمتد على طول الشاحنة ومتوفرة بخاصية التشغيل بالقدم، لتوفر وصولًا أفضل إلى صندوق الأمتعة من جانب الشاحنة.





وتضم المقصورة الداخلية للشاحنة F-150 شاشة مركزية جديدة كليًا بحجم 12 بوصة، أما طرازات XL وXLT القياسية، فهي تضم شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات لتتيح للعملاء الاستمتاع بوظائف الشاشة التي تعمل باللمس وبرؤية أفضل لكاميرا الرؤية الخلفية ، وتتميز الشاشتان بإمكانية الوصول إلى دليل المالك الرقمي الجديد، والذي يساعد العملاء في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها بسهولة أكبر.





وتستمد شاحنة F-150 قوتها من 4 خيارات للمحركات، ثلاثة محركات بـ 6 أسطوانات، منها أول محرك هجين على الإطلاق، ومحرك بثماني أسطوانات بتقنية التهوية الطبيعية.





ويهدف محرك PowerBoost الهجين بالكامل الجديد كليًا بستة أسطوانات وسعة 3,5 لتر إلى توفير أكبر قدر من عزم الدوران والقوة مقارنة بأي سيارة بيك أب كبيرة الحجم للمهام الخفيفة. ويأتي نظام PowerBoost المتوفر في جميع طرازات شاحنة F-150 بدءًا من XL وصولًا إلى Limited، وهي بذلك الشاحنة الوحيدة بالحجم الكامل والمخصصة للمهام الخفيفة التي توفر محركًا هجينًا كليًا، ليضيف عزمًا كهربائيًا فوريًا إلى محرك EcoBoost® بستة أسطوانات سعة 3,5 لتر. وتصل كفاءة استهلاك الوقود في F-150 لنحو 1100 كيلو متر في الخزان الواحد من الوقود، وستوفر ما لا يقل عن 5400 كيلو جرام من الحد الأقصى المتاح للجر، أي ما يعادل عشرة جمال عربية بالغة.