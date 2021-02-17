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سيارات

فورد موستانج ماخ في منافسة شرسة مع الصواريخ .. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:29 ص
صدى البلد
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صبري طلبه
ظهرت سيارة فورد موستانج ماخ في مقطع فيديو على منصة موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، و الغريب فى الأمر أن موستانج الكهربائي لا يتنافس بجانب محرك اخر، بل دخلت السيارة في مواجهة طويلة المدى مع صاروخ بلغ طوله 3.65 مترًا. 

و بعد أن سمعنا صافرات الاستعداد، بدأت السيارة فورد موستانج ماخ في الانطلاق، حيث ظهرت باللون البرتقالي الداكن، و بمقدمة ساحرة تميزها المصابيح الانسيابية و التي تجعلها أكثر عنفًا، بالاضافة إلى حصان موستنج الشهير، و صادم أمامي مزود بمستشعرات جانبية، وهيكل خارجي مطعم باللون الأسود.

تحتوي المقصورة الداخلية على رز START ENGINE و سقف بانوراما أنيق، و شاشة عدادات دجيتال، بالاضافة إلى شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط والتي تتوسط قمرة القيادة، كما تضم السيارة من الداخل العديد من وسائل الرفاهية و التحكم.

استعرض العجلات الرياضية قوتها في الانطلاق، و تدعمها جنوط معدنية تجمع بين اللون الأسود و الفضي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك مزدوج يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 458 حصان، مما يجعل السيارة تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 96 أو ما يقرب إلى 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية فقط.

و تقدر اسعار السيارة الكهربائية فورد موستانج ماخ بسعر يبدأ من 42.895 ألف دولًاا لطراز SLECT، و حتى 60500 ألف دولار للاصدارات الأعلى تجهيزًا.
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