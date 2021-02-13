مواصفات فورد توروس 2021 في السعودية.. صور

هيكل أكثر طولًا وعرضًا من السابق ، في المقدمة وشبك كرومي سداسي ، مع مصابيح أمامية LED ممدودة تعمل أيضًا كأضواء نهارية . طرحت مؤخرا شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية السيارة فورد توروس ford taurus 2021 ب





تعتمد فورد توروس ford taurus 2021 علي محرك 4 سلندر ايكوبوست 2000 سي سي متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات يعطي قوة 240 حصان واستهلاك الوقود يصل إلى 15.9 كيلو لكل 1 لتر من البنزين.





تتميز داخلية فورد توروس ford taurus 2021 بكسوة جلدية فاخرة وكونسول وسطي أنيق، مع العديد من عوامل الرفاهية والراحة مثل شاشة ترفيه لمسية 8 بوصة والتي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة والأوامر الصوتية .









فورد توروس ford taurus 2021 تأتي من الخلف بمصابيح LED متصلة ببعضها عبر شريط كروم مع وجود خيارات لتصميمات عجلات تتناسب مع التصميم الجديد للهيكل .





السيارة فورد توروس ford taurus 2021 بها تكييف ثلاثي المناطق و كراسي كهربائية بثمان وضعيات تدعم التبريد والتدفئة إضافة لفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي فاخر مع 14 مكبر صوتي .





تقدم فورد توروس ford taurus 2021 مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان المختلفة منها مساعد البقاء في المسار، و مثبت سرعة و مراقب مستوى انتباه السائق، التخفيف من خطر الاصطدامات، و الركن الأوتوماتيكي، و الكبح التلقائي في حالة الطوارئ ورصد النقط العمياء .



