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سيارات

مواصفات فورد توروس 2021 في السعودية.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 08:03 ص
فورد توروس ford taurus
فورد توروس ford taurus 2021
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية السيارة فورد توروس ford taurus 2021 بهيكل أكثر طولًا وعرضًا من السابق، في المقدمة وشبك كرومي سداسي ، مع مصابيح أمامية LED ممدودة تعمل أيضًا كأضواء نهارية . 

تعتمد فورد توروس ford taurus 2021 علي محرك 4 سلندر ايكوبوست 2000 سي سي متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات يعطي قوة 240 حصان واستهلاك الوقود يصل إلى 15.9 كيلو لكل 1 لتر من البنزين.

تتميز داخلية فورد توروس ford taurus 2021 بكسوة جلدية فاخرة وكونسول وسطي أنيق، مع العديد من عوامل الرفاهية والراحة مثل شاشة ترفيه لمسية 8 بوصة والتي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة والأوامر الصوتية . 


فورد توروس ford taurus 2021 تأتي من الخلف بمصابيح LED متصلة ببعضها عبر شريط كروم مع وجود خيارات لتصميمات عجلات تتناسب مع التصميم الجديد للهيكل .

السيارة فورد توروس ford taurus 2021 بها تكييف ثلاثي المناطق و كراسي كهربائية بثمان وضعيات تدعم التبريد والتدفئة إضافة لفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي فاخر مع 14 مكبر صوتي .

تقدم فورد توروس ford taurus 2021 مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان المختلفة منها مساعد البقاء في المسار، و مثبت سرعة و مراقب مستوى انتباه السائق، التخفيف من خطر الاصطدامات، و الركن الأوتوماتيكي، و الكبح التلقائي في حالة الطوارئ ورصد النقط العمياء . 

مواصفات فورد توروس 2021 في السعودية.. صور
مواصفات فورد توروس 2021 في السعودية.. صور
مواصفات فورد توروس 2021 في السعودية.. صور
مواصفات فورد توروس 2021 في السعودية.. صور
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