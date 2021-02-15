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سيارات

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:07 م
فورد فوكاس
فورد فوكاس
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كريم عاطف

أعلنت شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات فى مصر عن وصول طرازها الجديد فوكاس الى السوق المحلى لأول مرة بشكلها الجديد السيدان والهاتشباك كموديل 2021 ، من خلال 5 فئات سعرية مختلفة لها .


وتستمد السيارة فورد فوكاس موديل 2021 قوتها من خلال محرك 1500 سي سي 3 سلندر بقوة 120 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات وجر أمامي .


أما عن شكل السيارة فورد فوكاس موديل 2021 الخارجي فيأتي بتصميم جديد كليا به تغيرات كثيرة فى مقدمة السيارة ومؤخرتها ، وعجلات خارجية بين 16 و17 بوصة .


أما المقصورة الداخلية للسيارة ، فتأتى بشاشة داخلية تعمل باللمس 8 بوصات أو 10 بوصات و6 مكبرات للصوت وسقف بانوراما زجاجي ومرايا كهربائية وتعديل كهربائي للمقاعد ومساحة داخلية مناسبة .


وتضم السيارة فورد فوكاس ، العديد من وسائل الأمان تشمل فرامل ABS وEBD بالإضافة الي الثبات الالكتروني للسيارة و6 ايرباج وانذارا ضد السرقة وتحذير التصادم الأمامي ومساعد الطرق الصاعدة ومثبتا للسرعة والعديد من وسائل الأمان الأخرى في السيارة.

أما عن أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2021 الجديدة في مصر فتأتى :

- الفئة الأولى تأتى بقيمة 345 ألف جنيه

- الفئة الثانية تأتى بقيمة 375 ألف جنيه

- الفئة الثالثة تأتى بقيمة 415 ألف جنيه

- الفئة الرابعة تأتى بقيمة 465 ألف جنيه

- الفئة الهاتشباك تأتى بقيمة 370 ألف جنيه

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات
انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات
انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات
انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات
انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات
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