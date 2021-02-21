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توك شو

ليلى بنس متصدرة قائمة فوربس: تعلمت من أمي حب مصر.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:42 ص
ليلي بنس
ليلي بنس
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محمد القاضي
قالت رائدة الأعمال المصرية ليلي بنس، صاحبة المركز الأول في قائمة فوربس العالمية في إدارة الثروات، إنها تعلمت من والدتها حب مصر.

وأضافت ليلى بنس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "لم أكن أحلم في حياتي أن أصل لهذه المكانة وهذا الترتيب.. أنا ست عادية جدا، وتركت مصر بسبب حرب 1967، ومكنتش أحلم أني أوصل للدرجة دي أبدا.. ربنا ساعدني".

وتابعت: "أنا بحب مصر جدا، ووالدتي كانت تعشق مصر كثيرا، وعايزين نساعد مصر بأي حاجه ممكن نقدر نعملها.. وكل ما نبعد عن مصر بنحن لها مرة أكثر وأكثر".

وأوضحت: "نظمنا مؤتمرا مع الوزيرة وحصلنا على تبرعات لمستشفى السرطان ومستشفى الدكتور مجدي يعقوب بأسوان، وكانت وزيرة الهجرة دائمة تقديم المساعدة لنا، وكلنا جميعا نحاول أن ندعم ونساعد مصر".

ليلى بنس واحدة من أهم وأنجح المخططين الماليين في أمريكا، كما تتمتع بخبرة بلغت أكثر من 40 عامًا، فضلًا عن اهتمامها بالاستثمار في التدفق النقدي، الأمر الذي أكسبها كفاءة متميزة في مجال إدارة الثروات، إذ أنها تدير مؤسسة "بنس" لإدارة الثروات الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، كما يتولى زوجها منصب كبير مراقبي الاستثمارات في المؤسسة.
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